Cina: il C919 di produzione nazionale opererà la sua prima rotta internazionale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Air China ha annunciato che il C919, il grande aereo passeggeri sviluppato dalla Cina, inizierà il servizio internazionale il 12 agosto.

La rotta, operata da Air China, collegherà Pechino e Ulan Bator, capitale della Mongolia, con un volo di andata e ritorno al giorno.

Il volo di andata partirà dall’Aeroporto internazionale di Pechino-Capitale alle 15:00 e arriverà a Ulan Bator alle 17:15. Il volo di ritorno lascerà Ulan Bator alle 18:30 e atterrerà a Pechino alle 20:35.

I biglietti sono già disponibili.

(ITALPRESS).