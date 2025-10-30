Cina: il 31 ottobre verrà lanciata la navicella con equipaggio Shenzhou-21

JIUQUAN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Venerdì alle 23:44 (ora di Pechino) è in programma il lancio della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-21 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale, secondo quanto riferito giovedì dalla China Manned Space Agency (CMSA).

I preparativi per la missione con equipaggio Shenzhou-21 stanno procedendo in modo costante. Il razzo vettore Long March-2F Y21, che sarà utilizzato per il lancio, sta per essere riempito di propellente, ha dichiarato Zhang Jingbo, portavoce della CMSA, in una conferenza stampa.

Secondo il piano, dopo l’ingresso in orbita, la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-21 adotterà una modalità rapida e automatizzata di rendez-vous e attracco, e si aggancerà al porto anteriore del modulo centrale Tianhe in circa 3,5 ore, formando una combinazione composta da tre navicelle e tre moduli, ha affermato Zhang.

