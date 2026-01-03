Cina: il 2026 inizia con forte slancio economico (3)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Dei turisti assistono a uno spettacolo in un parco del patrimonio a Luoyang, nella provincia centrale cinese dello Henan, il primo gennaio 2026. L’economia cinese ha iniziato il 2026 con un forte slancio, come dimostrato dalla vivace attività economica nei primi giorni dell’anno.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
