Cina: il 2026 inizia con forte slancio economico (1)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Dei bambini osservano un poster del film “Zootropolis 2” in un cinema della città di Hai’an, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 2 gennaio 2026. L’economia cinese ha iniziato il 2026 con un forte slancio, come dimostrato dalla vivace attività economica nei primi giorni dell’anno.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
