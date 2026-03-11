Cina: il 12 marzo ricorre Giornata nazionale di piantumazione degli alberi (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti partecipano con il loro insegnante a un evento di piantumazione degli alberi in una scuola primaria di Jiyuan, nella provincia centrale cinese dello Henan, l’11 marzo 2026. Nel 1979 la Cina ha designato il 12 marzo come Giornata nazionale della piantumazione degli alberi e nel 1981 ha avviato una campagna nazionale di piantumazione volontaria. Con l’edizione del 2026 ormai alle porte, in tutto il Paese si tengono attività inerenti per incoraggiare più persone a partecipare al lavoro di forestazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).