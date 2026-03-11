Cina: il 12 marzo ricorre Giornata nazionale di piantumazione degli alberi (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei volontari e degli studenti partecipano a un evento di piantumazione degli alberi nella città di Rongcheng, nella provincia orientale cinese dello Shandong, l’11 marzo 2026. Nel 1979 la Cina ha designato il 12 marzo come Giornata nazionale della piantumazione degli alberi e nel 1981 ha avviato una campagna nazionale di piantumazione volontaria. Con l’edizione del 2026 ormai alle porte, in tutto il Paese si tengono attività inerenti per incoraggiare più persone a partecipare al lavoro di forestazione.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).