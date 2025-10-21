Cina: i turisti si godono gli scenari autunnali nel Paese (1)

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Turisti si godono il paesaggio in una foresta di pioppi dell’Eufrate nella cittadina di Mogao, a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 19 ottobre 2025. Le persone si stanno dirigendo all’aperto per godere delle piacevoli giornate autunnali in tutta la Cina.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]