Cina, Huawei: oltre 23 milioni di dispositivi dotati di HarmonyOS 5

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Huawei ha annunciato che mercoledì, giorno in cui il colosso tecnologico cinese ha rilasciato il suo sistema operativo HarmonyOS 6 di nuova generazione, il numero di dispositivi dotati di HarmonyOS 5 ha superato i 23 milioni di unità.

Secondo il direttore esecutivo di Huawei Yu Chengdong, è iniziato il lancio di HarmonyOS 6 per oltre 90 modelli di dispositivi della prima serie, introducendo aggiornamenti in termini di fluidità, intelligenza, protezione della privacy e collaborazione tra dispositivi.

Le caratteristiche principali includono funzionalità antifrode basate sull’intelligenza artificiale e una maggiore protezione della privacy, come la tecnologia anti-peeping basata sull’intelligenza artificiale.

HarmonyOS è un sistema operativo intelligente a scenario completo sviluppato da Huawei, che ora è cresciuto fino a diventare uno dei tre migliori sistemi operativi mobili al mondo.

