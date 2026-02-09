HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano una mostra a tema equestre presso il Museo della Mongolia Interna a Hohhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 7 febbraio 2026. Una mostra speciale dedicata ai cavalli è stata allestita in questo museo per celebrare l’imminente Capodanno lunare cinese, l’Anno del Cavallo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
