Cina: Hohhot accelera sviluppo di energia verde e potenza di calcolo (2)

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro del personale controlla le apparecchiature per la potenza di calcolo presso una società di tecnologia di supercalcolo a Hohhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 4 giugno 2026. Facendo leva sulle sue abbondanti risorse eoliche e solari, Hohhot sta promuovendo lo sviluppo sinergico dell’energia verde e della potenza di calcolo. La città sta ora accelerando la costruzione del cluster di data center di Horinger, uno dei dieci principali del suo genere in Cina, integrando la fornitura diretta di energia verde con un sistema unificato “fonte, rete, carico e stoccaggio” per alimentare lo sviluppo di alta qualità dell’industria locale della potenza di calcolo.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).