Russia, Putin “Le elite europee stanno provocando il caos”

ROMA (ITALPRESS) – Le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi hanno causato un danno “irreversibile”all‘euro e al dollaro. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel suo intervento al Forum economico di San Pietroburgo.

“Tutti i Paesi” potrebbero perdere l’accesso alle proprie “risorse legittime” in dollari ed euro per “qualsiasi motivo: “nel nostro caso per il conflitto in Ucraina, in altri casi per la guerra in Medio Oriente, i conflitti in Africa o per la posizione rispetto alla comunità Lgbt”. Secondo Putin “le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più Paesi”.

Il debito pubblico russo si attesta al 16,4% del Pil, ha affermato Putin. “Il debito pubblico dell’Eurozona è salito all’81,7% del Pil nel 2025. Le cifre peggiori sono ben note: Grecia al 146%, Italia al 137%, Francia al 115%. La Russia si attesta al 16,4%. Non è paragonabile”, ha detto Putin.

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