Ucraina, Zelensky “Putin oggi ha scelto la guerra”

ROMA (ITALPRESS) – “Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra – tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra. Credo che molti nel mondo siano rimasti delusi da questa risposta. Non vuole cambiare nulla e non vuole ammettere che la sua guerra piace solo a lui e a coloro che ne traggono profitto – oggi erano tutti molto sorridenti. Questo significa che in Russia ci dovrebbero essere meno soldi e più pressione su Mosca. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano! Ringrazio tutti coloro che sono con l’Ucraina, che vogliono una pace vera”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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