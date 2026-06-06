Cina: raccolto di grano tra le statue del Mausoleo Yongtai (2)

GONGYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 4 giugno 2026 mostra una mietitrebbia al lavoro in un campo di grano nell’area del Mausoleo Yongtai a Gongyi, nella provincia centrale cinese dello Henan. Le statue in pietra del Mausoleo Yongtai, una tomba imperiale della dinastia Song (960-1127), sorgono tra i campi coltivati, testimoniando un altro abbondante raccolto nella zona.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

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