Cina: raccolto di grano tra le statue del Mausoleo Yongtai (1)

GONGYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una mietitrebbia è al lavoro in un campo di grano nell’area del Mausoleo Yongtai a Gongyi, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 4 giugno 2026. Le statue in pietra del Mausoleo Yongtai, una tomba imperiale della dinastia Song (960-1127), sorgono tra i campi coltivati, testimoniando un altro abbondante raccolto nella zona.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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