Cina: Henan, innovazione tecnologica dà slancio al settore manifatturiero (2)

ZHENGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un dipendente al lavoro in un’officina della China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd. a Zhengzhou, nella provincia centrale cinese di Henan, il 3 novembre 2025. In qualità di importante polo industriale della Cina centrale, la provincia ha promosso attivamente lo sviluppo di alta qualità del suo settore manifatturiero attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica e l’aggiornamento industriale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).