Cina: Heilongjiang, rafforzati gli argini lungo il fiume Mudanjiang (3)

MUDANJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 15 luglio 2026, mostra un tratto del fiume Mudanjiang nella cittadina di Wenchun, distretto di Xi’an della città di Mudanjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. A causa dell’aumento della portata d’acqua a monte e di altri fattori, il livello idrico nel tratto di Xi’an del fiume ha continuato a salire negli ultimi giorni. I lavori di rinforzo degli argini procedono a pieno ritmo per realizzare solide barriere contro le inondazioni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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