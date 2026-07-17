Cina: Heilongjiang, rafforzati gli argini lungo il fiume Mudanjiang (2)

MUDANJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Operatori di emergenza accatastano sacchi di sabbia per rafforzare l’argine lungo il fiume Mudanjiang nella cittadina di Wenchun, distretto di Xi’an della città di Mudanjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 16 luglio 2026. A causa dell’aumento della portata d’acqua a monte e di altri fattori, il livello idrico nel tratto di Xi’an del fiume ha continuato a salire negli ultimi giorni. I lavori di rinforzo degli argini procedono a pieno ritmo per realizzare solide barriere contro le inondazioni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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