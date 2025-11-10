Cina: Hainan, vendite duty-free offshore aumentano dopo introduzione nuova politica (1)

SANYA (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Clienti stranieri fanno acquisti in un centro commerciale duty-free a Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 9 novembre 2025. Nella prima settimana di attuazione della politica estesa sulle vendite duty-free offshore (dall’1 al 7 novembre), la dogana di Haikou ha supervisionato un totale di 506 milioni di yuan (circa 71 milioni di dollari statunitensi) in vendite esentasse provenienti da circa 72.900 acquirenti. Ciò rappresenta un aumento su base annua del 34,86% nel valore delle vendite e del 3,37% nel numero di acquirenti. La provincia insulare di Hainan ha ampliato la gamma dei beni duty-free offshore aggiungendo due nuove categorie di prodotti, ovvero gli articoli per animali domestici e gli strumenti musicali portatili. Dopo questa modifica, entrata in vigore l’1 novembre, la lista dei beni duty-free offshore dell’isola comprende in totale 47 categorie di prodotti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).