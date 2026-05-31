BAOTING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’esibizione del gruppo etnico Li viene messa in scena in un’attrazione turistica a Baoting, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 29 maggio 2026. Radicata nelle tradizioni distintive dei gruppi etnici Li e Miao, l’attrazione turistica ha come principale richiamo esperienze immersive di tour notturni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]