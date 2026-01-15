HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La provincia insulare cinese di Hainan, nel sud della Cina, nel 2025 ha registrato un livello record di 14,727 miliardi di chilowattora di elettricità green e di transazioni per i certificati verdi. Lo ha dichiarato mercoledì il centro provinciale per lo scambio di energia.

Il dato rappresenta un aumento di 8,9 volte rispetto agli 1,488 miliardi di chilowattora scambiati nel 2024, dando forte slancio allo sviluppo green e a basse emissioni di carbonio del Porto di libero scambio di Hainan, ha precisato il centro.

Complessivamente, tali transazioni equivalgono a una riduzione del consumo di carbone standard di circa 5,89 milioni di tonnellate e a un calo delle emissioni di anidride carbonica di circa 14,68 milioni di tonnellate.

Per elettricità green si intende l’energia prodotta con emissioni di anidride carbonica prossime allo zero, generata principalmente da sole, vento o da altre fonti rinnovabili. I certificati verdi rappresentano l’unica prova del consumo di energia rinnovabile e ciascun certificato corrisponde a 1.000 chilowattora di elettricità verde.

Provincia ricca di risorse eoliche e solari, Hainan ha accelerato la sua trasformazione in un’isola di energia pulita e ha perfezionato il proprio meccanismo di scambio dell’elettricità green.

(ITALPRESS)