WENCHANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un razzo vettore Long March-12, con a bordo il tredicesimo gruppo di satelliti in orbita terrestre bassa, decolla dal sito di lancio di veicoli spaziali commerciali nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 10 novembre 2025. Il gruppo di satelliti, il tredicesimo del suo genere, che costituirà una costellazione per l’accesso a Internet, è stato lanciato alle 10:41 (orario di Pechino) ed è entrato con successo nell’orbita prestabilita.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]