Cina: Hainan, in aumento acquisti duty-free durante stagione estiva (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 18 luglio 2026, mostra una veduta del Complesso commerciale internazionale duty-free di Haikou, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan. Durante la stagione estiva, la provincia sta registrando un’impennata degli acquisti duty-free. Secondo quanto riferito, nei primi sei mesi dell’anno le vendite duty-free offshore hanno raggiunto i 19,92 miliardi di yuan, pari a circa 2,93 miliardi di dollari, per un totale di 15,966 milioni di articoli duty-free acquistati da 2,793 milioni di clienti. I tre dati hanno registrato rispettivamente aumenti su base annua del 18,8%, del 7,3% e del 12,6%.

-Foto Xinhua-

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