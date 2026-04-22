Cina: Hainan, i ricavi delle vendite duty-free offshore superano i 41 mld dollari dopo 15 anni

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quindici anni dopo che la Cina ha introdotto la politica di acquisti duty free offshore a Hainan, la provincia insulare più meridionale del Paese, le autorità doganali hanno supervisionato vendite duty free offshore complessive per 286,4 miliardi di yuan (circa 41,76 miliardi di dollari), per un totale di 347 milioni di articoli, secondo le autorità doganali locali.

Dal suo avvio, il 20 aprile 2011, la politica è stata oggetto di molteplici interventi di adeguamento e ottimizzazione. Oggi Hainan ospita 12 negozi che operano nell’ambito di questa politica sull’intera isola.

Nel giugno 2020 la Cina ha presentato un piano generale per trasformare l’intero territorio di Hainan in un porto di libero scambio di alto livello e con un’influenza globale entro la metà del secolo. L’iniziativa ha raggiunto una tappa fondamentale nel dicembre dello scorso anno, con l’avvio di operazioni doganali speciali su tutta l’isola, segnando il completamento della prima fase chiave verso tale obiettivo.

La misura ha trasformato Hainan in una zona speciale di supervisione doganale, consentendo scambi più liberi tra l’isola e le aree esterne ai confini doganali cinesi, pur mantenendo i controlli doganali ordinari per le merci in movimento da Hainan verso la Cina continentale.

Dall’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola, i viaggiatori in uscita dalla Cina continentale attraverso Hainan hanno speso quasi 67,72 milioni di yuan in acquisti nell’ambito della politica duty free offshore.

(ITALPRESS).