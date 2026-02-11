Cina: Hainan, aprono i primi negozi duty-free per residenti (1)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei clienti scelgono i prodotti in un negozio duty-free di beni di consumo quotidiano per residenti dell’isola a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, l’11 febbraio 2026. Il primo gruppo di questo tipo di negozi ha aperto mercoledì. A ciascun residente idoneo è concessa una quota annuale di shopping duty-free pari a 10.000 yuan (circa 1.437 dollari USA), senza limite sul numero di acquisti. La politica copre beni di prima necessità, inclusi alimenti e bevande specificati, prodotti chimici per uso quotidiano, articoli per la casa e forniture materno-infantili.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).