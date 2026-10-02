Cina: Guizhou, Land Fingerprint Concert anima antica cittadina di Shexiang (2)

DAFANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli attori si esibiscono durante il Land Fingerprint Concert nella contea di Dafang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il primo ottobre 2026. Ieri l’antica cittadina di Shexiang ha ospitato l’evento speciale in occasione della Festa nazionale, attirando numerosi visitatori. Un secondo spettacolo speciale è in programma il 5 ottobre. In quanto sito di ricollocazione nell’ambito dei programmi per la riduzione della povertà, Shexiang ha organizzato vari eventi per sostenere l’economia locale, tra cui mercati di paese, spettacoli canori e festival delle torce. Dal debutto del Land Fingerprint Concert ad agosto, la città ha registrato un forte aumento del numero di visitatori e ha ricevuto un nuovo impulso allo sviluppo economico delle aree circostanti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)