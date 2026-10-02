Marocco, deficit commerciale in aumento del 25% nei primi otto mesi del 2026

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il deficit commerciale del Marocco è aumentato del 25,4% a 29 miliardi di dollari (282,6 miliardi di dirham) nei primi otto mesi dell’anno. Lo ha reso noto l’Office des Changes nel rapporto mensile pubblicato oggi dai media di Rabat, citando l’incremento delle importazioni di energia e zolfo. Le importazioni sono salite del 15,8% su base annua a 63,8 miliardi di dollari (617,5 miliardi di dirham), mentre le esportazioni sono cresciute dell’8,7% a 34,6 miliardi di dollari (334,8 miliardi di dirham).

Le importazioni energetiche sono aumentate del 32,6% a 9,9 miliardi di dollari (96,3 miliardi di dirham), spinte dai rialzi dei prezzi di diesel e olio combustibile. Le importazioni di grano sono invece calate del 18,4% a 960 milioni di dollari (9,3 miliardi di dirham) grazie al miglioramento del raccolto interno. Il settore automobilistico, che comprende gli stabilimenti di Stellantis e Renault, si è confermato il principale motore delle esportazioni con 11,9 miliardi di dollari (116 miliardi di dirham), in crescita del 14,5%.

Il Marocco, che detiene le maggiori riserve mondiali di fosfato, ha registrato un calo del 6% nelle esportazioni di questo minerale e dei suoi derivati, inclusi i fertilizzanti, scese a 6,3 miliardi di dollari (61 miliardi di dirham). Le importazioni di zolfo, componente chiave dei fertilizzanti, sono quasi triplicate a 2,8 miliardi di dollari (27,2 miliardi di dirham). Le rimesse dei marocchini residenti all’estero sono aumentate del 9% a 9,9 miliardi di dollari (89 miliardi di dirham). I ricavi del turismo sono saliti del 9,7% a 10 miliardi di dollari (97 miliardi di dirham), mentre gli investimenti esteri diretti hanno raggiunto 4,8 miliardi di dollari (47,3 miliardi di dirham), in crescita del 17%.

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