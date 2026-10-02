Zelensky firma l’ingresso dell’Ucraina nel Fondo europeo per la difesa

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato la legge di ratifica dell’accordo che associa l’Ucraina al Fondo europeo per la difesa (Edf), completando così l’iter interno necessario alla partecipazione di Kiev a uno dei principali strumenti dell’Ue per finanziare ricerca e sviluppo collaborativi nel settore militare. L’intesa, sottoscritta a Kiev il 13 luglio e ratificata dalla Verkhovna Rada il 16 settembre con 312 voti favorevoli, apre alle imprese e agli organismi di ricerca ucraini la possibilità di partecipare, insieme ai partner dell’Unione, ai progetti sostenuti dall’Edf.

Secondo la documentazione parlamentare, l’obiettivo è “rafforzare la cooperazione industriale nel settore della difesa tra Ucraina e Unione europea”, coinvolgendo soggetti giuridici ucraini nella ricerca e nello sviluppo congiunto di prodotti e tecnologie e accrescendo “il potenziale tecnologico, innovativo e produttivo” dell’industria nazionale. L’Ucraina compie così un ulteriore passaggio giuridico verso la piena partecipazione all’ecosistema europeo della difesa: la firma di Zelensky imprime così efficacia politica a un percorso che punta a trasformare progressivamente il rapporto tra Bruxelles e Kiev comprendendo dall’assistenza militare all’integrazione strutturale delle rispettive basi industriali.

Il Fondo europeo per la difesa dispone di 8,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 e finanzia programmi multinazionali destinati allo sviluppo di capacità comuni. L’ingresso dell’Ucraina assume particolare rilievo per il patrimonio tecnologico maturato durante il conflitto, soprattutto nei settori dei sistemi unmanned, della guerra elettronica e delle tecnologie digitali. Alla firma dell’accordo, l’allora ministro della Difesa Mykhailo Fedorov aveva indicato nei “progetti congiunti di ricerca e sviluppo” un’opportunità per compiere “un grande salto nell’integrazione delle nostre industrie della difesa”.

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