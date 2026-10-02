Celebrato a Zagabria il 30° anniversario del Trattato tra Italia e Croazia sui diritti delle minoranze

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Ricorre quest’anno il 30° anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze tra l’Italia e la Croazia, firmato nel 1996 dai Ministri degli Esteri Lamberto Dini e Mate Granic. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia a Zagabria, precisando che a tale importante momento delle relazioni bilaterali è stato dedicato uno spettacolo di balletto contemporaneo tenutosi il 1 ottobre presso il Teatro nazionale croato di Zagabria (HNK), grazie alla collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia in Croazia, l’Unione Italiana (UI) e l’Università Popolare di Trieste (UPT).

Si è trattato del dittico “Kazimir’s Colours / Rossini’s Cards”, a cura del Maestro Mauro Bigonzetti. Coreografo di fama internazionale, primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma, direttore del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, direttore dell’Aterballetto. Considerato tra i più interessanti coreografi italiani, egli ha sviluppato numerose collaborazioni con teatri e compagnie di danza in tutto il mondo.

All’evento, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, inclusi anche numerosi connazionali provenienti dalle Comunità degli Italiani di Croazia, ha presenziato l’Ambasciatore Paolo Trichilo. Erano, inoltre, presenti diversi illustri ospiti italiani e croati, tra cui: l’ex Ministro degli Esteri Mate Granic, firmatario del Trattato, attualmente consigliere speciale per la politica estera del premier croato Plenkovic; la sovrintendente del teatro, Iva Hraste Soco, cavaliere dell’Ordine della Stella Italiana, il deputato della minoranza italiana al Parlamento croato e Presidente dell’UI, On. Marin Corva, e l’attuale Consigliere per i diritti umani del primo ministro croato Furio Radin, storico rappresentante della minoranza italia al parlamento di Zagabria; il Coordinatore per le Minoranze e gli Esuli presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Daniele Rampazzo; Edvino Jeran e Fabrizio Somma, rispettivamente Presidente e Segretario Generale dell’UPT.

Con l’associazione della celebrazione del 30esimo anniversario del Trattato sui diritti delle minoranze ad uno spettacolo di elevato profilo artistico, l’Ambasciata ha voluto, insieme ai partner dell’iniziativa, sottolineare il valore aggiunto che la minoranza italiana rappresenta nelle relazioni bilaterali e rinnovare l’impegno a rafforzarne il ruolo essenziale nel consolidamento dei profondi legami di amicizia tra l’Italia e la Croazia.

– Foto Ambasciata d’Italia a Zagabria –

(ITALPRESS).