Donne italiane per l’Afghanistan, conferita l’onorificenza all’operatrice umanitaria Susanna Fioretti

KABUL (AFGHANISTAN) (ITALPRESS) – A seguito del conferimento da parte del Presidente della Repubblica, l’Ambasciatrice d’Italia in Afghanistan, Sabrina Ugolini, ha consegnato a Susanna Fioretti l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Cavaliere. Lo riferisce una nota dell’Ambasciata d’italia a kabul, precisando che il prestigioso riconoscimento, attribuito su proposta del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, celebra il suo straordinario e incessante impegno umanitario in favore della popolazione afgana, dapprima come esperta dell’Ufficio di Cooperazione italiana a Kabul, dove ha lavorato con competenza e dedizione e, successivamente, quale fondatrice di NOVE Caring Humans, ente del terzo settore.

Come richiamato nelle motivazioni del Quirinale, nel corso della sua attività in Afghanistan – sul campo dal 2002 – Fioretti ha costantemente apportato sostegno alle comunità locali più vulnerabili, ponendo sempre in prima linea la tutela della dignità e dei diritti fondamentali. Quale esperta di politiche di genere, ha promosso in ogni circostanza migliori condizioni di vita per donne e ragazze, sfidando senza indugio condizioni di sicurezza particolarmente critiche. Un esempio di determinazione, altruismo e coraggio, che ha reso onore all’Italia della solidarietà, ispirando sentimenti di vicinanza e di ammirazione nei confronti del nostro Paese.

Nel consegnare l’onorificenza, l’Ambasciatrice Ugolini ha sottolineato il valore dell’operato decennale di Susanna Fioretti e l’importante contributo nella realizzazione di iniziative innovative a favore delle donne afgane e dell’impiego femminile, quali strumenti di inclusione sociale ed economica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti della comunità diplomatica per l’Afghanistan basata a Doha e di Agenzie delle Nazioni Unite competenti per il Paese.

-Foto Ambasciata d’Italia in Afghanistan-

(ITALPRESS).