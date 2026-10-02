ROMA (ITALPRESS) – “È un vero piacere renderle visita, ci sono legami storici e una collaborazione attuale intensa, molto alta ed è davvero un motivo di grande soddisfazione essere qui”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Montecarlo il principe Alberto II di Monaco nel corso della visita di Stato nel Principato.

– Foto Quirinale –

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