GUANGXI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 14 marzo 2026 mostra un lavoratore mentre lavora il tè nero in una fabbrica di tè nella contea autonoma Dong di Sanjiang, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale. Con l’inizio della stagione primaverile della raccolta del tè, le fabbriche e i contadini della contea sono impegnati nella raccolta delle foglie di tè.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]