Cina: grande caldo a Fuzhou, cittadini cercano di rinfrescarsi (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I residenti si rilassano in un tunnel per rinfrescarsi a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 18 luglio 2026. Con l’aumento delle temperature estive, Fuzhou ha messo a disposizione alcuni tunnel, rifugi antiaerei e stazioni della metropolitana come spazi pubblici di raffreddamento. Dotati di panchine, sedie e altri comfort, questi siti sono diventati molto apprezzati dai residenti per rilassarsi e sfuggire al caldo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)