Cina: grande caldo a Fuzhou, cittadini cercano di rinfrescarsi (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I residenti si godono il tempo libero in un’area di sosta di una stazione della metropolitana per rinfrescarsi a Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 24 luglio 2026. Con l’aumento delle temperature estive, Fuzhou ha messo a disposizione alcuni tunnel, rifugi antiaerei e stazioni della metropolitana come spazi pubblici di raffreddamento. Dotati di panchine, sedie e altri comfort, questi siti sono diventati molto apprezzati dai residenti per rilassarsi e sfuggire al caldo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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