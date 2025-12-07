Cina: gli agricoltori si preparano al termine solare della “Grande Neve” (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con drone il 6 dicembre 2025 mostra alcuni agricoltori mentre raccolgono erba cipollina nella città di Xinghua, nella provincia cinese orientale di Jiangsu. Con l’avvicinarsi del termine solare della “Grande Neve”, noto in cinese come “Da Xue”, gli agricoltori sono impegnati nelle attività di produzione agricola in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
