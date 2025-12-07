Cina: gli agricoltori si preparano al termine solare della “Grande Neve” (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni lavoratori verificano la crescita delle fragole nella città di Weihai, nella provincia cinese orientale di Shandong, il 6 dicembre 2025. Con l’avvicinarsi del termine solare della “Grande Neve”, noto in cinese come “Da Xue”, gli agricoltori sono impegnati nelle attività di produzione agricola in tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
