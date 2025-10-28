CHONGQING (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Persone guardano uno spettacolo di luci coi droni nel distretto di Nan’an, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 27 ottobre 2025. Un grande spettacolo di luci coi droni a tema “People-Centered Smart Cities Towards the Future” è stato messo in scena qui lunedì come evento speciale per la celebrazione cinese della Giornata della Città 2025.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
