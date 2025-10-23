PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Gli studenti di una scuola elementare imparano a macinare erbe per la medicina tradizionale cinese (MTC) presso un centro sanitario centrale nella città di Huzhou, nella contea di Deqing, nella provincia orientale cinese di Zhejiang, il 22 ottobre 2025. Le lezioni sulla MTC sono state introdotte in vari modi in tutto il Paese per dare il benvenuto all’annuale Giornata mondiale della medicina tradizionale, che cade il 22 ottobre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
