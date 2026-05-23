Cina: ghiacciai e foreste nell’area panoramica di Hailuogou (3)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 20 maggio 2026, mostra abeti nell’area panoramica di Hailuogou, nella Prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan. L’area panoramica di Hailuogou, nella Prefettura autonoma tibetana di Garze del Sichuan, è rinomata come parco forestale glaciale, con uno straordinario paesaggio in cui convivono ghiacciai e foreste vergini.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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