GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Funzionari governativi e leader aziendali di Cina e Germania si sono riuniti giovedì a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, per una tavola rotonda economica.

La ministra tedesca dell’Economia e dell’Energia, Katherina Reiche, ha dichiarato che la Cina ha mostrato un forte slancio in termini di crescita, investimenti, innovazione ed espansione sui mercati globali, e che la Germania spera di attrarre più aziende cinesi a investire e approfondire la cooperazione nella digitalizzazione e nella decarbonizzazione.

In quanto una delle regioni più aperte ed economicamente dinamiche della Cina, il Guangdong sta emergendo come piattaforma chiave per la cooperazione economica e commerciale tra Cina e Germania.

La vice governatrice del Guangdong Zhang Guozhi ha affermato che gli scambi commerciali tra Guangdong e Germania sono saliti da 217 miliardi di yuan (circa 31,83 miliardi di dollari) a 265,5 miliardi di yuan durante il periodo del 14mo Piano quinquennale della Cina (2021-2025), con una crescita media annua del 6,4%.

Alla tavola rotonda economica, rappresentanti di oltre 30 aziende tedesche e 50 imprese cinesi hanno discusso di manifattura avanzata, nuove energie, economia digitale e altri settori.

Dirigenti di aziende tedesche hanno indicato la Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao come un centro chiave per l’innovazione e la crescita futura.

La Greater Bay Area è un polo dell’innovazione che continua a guidare lo sviluppo tecnologico, ha dichiarato Sabine Nitzsche, direttrice finanziaria di TÜV SÜD AG. La società, entrata nel mercato cinese nel 1991, sta costruendo un centro operativo a Guangzhou per facilitare la cooperazione tecnica e il riconoscimento degli standard tra Cina e Germania.

La Germania è rimasta il principale partner commerciale della Cina e la maggiore fonte di investimenti esteri in Europa. I due Paesi hanno inoltre realizzato un’ampia integrazione industriale.

L’attrattiva della Cina per le aziende tedesche continua a rafforzarsi. I dati dell’Istituto economico tedesco mostrano che i nuovi investimenti diretti tedeschi in Cina sono ammontati a circa 7 miliardi di euro nel 2025, ben al di sopra dei circa 4,5 miliardi di euro registrati un anno prima.

La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Germania non è solo un'”ancora di stabilità” e una “forza trainante” per le relazioni bilaterali, ma anche un forte impulso a relazioni economiche e commerciali sane tra Cina ed Europa, ha affermato il vice ministro cinese del Commercio Ling Ji.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).