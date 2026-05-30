CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono stati consegnati, nei giorni scorsi, i lavori di manutenzione straordinaria sugli alloggi Area a Lanusei, in via S’Ortali e Cunventu. I lavori rientrano nell’ambito del programma straordinario RinnovArea per la riqualificazione del patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (Area). “Ogni avvio di cantiere del Piano RinnovArea è un pezzo che si aggiunge al disegno complessivo di un patrimonio abitativo che restituisce dignità all’abitare – sottolinea l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu – in particolare nei territori più piccoli dove vivere in una casa sostenibile crea le condizioni per aggiungere valore alla percezione che si ha del luogo dove si vive. Non esistono territori di serie A e territori di serie B, le risorse sono infatti distribuite in modo omogeneo su tutta l’isola. Il nostro lavoro per restituire dignità alle famiglie sarde prosegue senza sosta”. L’intervento, che vale 995 Mila euro, prevede la manutenzione di cornicioni, balconi, con pulitura e trattamento dei ferri, la revisione dei canali di gronda, l’impermeabilizzazione delle coperture, la sostituzione degli infissi, l’inserimento di un cappotto termico e la tinteggiatura delle facciate.

“Il programma RinnovArea rappresenta per l’azienda una grande sfida in termini di lavoro e impegno di risorse – aggiunge l’amministratore unico di Area Matteo Sestu – una sfida che raccogliamo con determinazione perché significa intervenire su un patrimonio vetusto che presenta problemi di infiltrazioni, deterioramento importante di facciate e coperture, infissi vecchi di cinquant’anni. Intervenire sui muri significa intervenire sulle persone che ci abitano dentro e garantire loro un alloggio dignitoso“. L’Accordo quadro RinnovArea è il primo intervento attuativo del Piano straordinario di interventi per la riqualificazione delle case popolari di proprietà di Area. La cura e il miglioramento nella gestione del patrimonio edilizio da parte dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa si realizzerà attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutto il territorio regionale. La distribuzione dei fondi sulle varie aree territoriali è stata definita sulla base di un criterio oggettivo, che è quello del numero degli alloggi ERP (Edilizia residenziale pubblica), e dopo lo stanziamento ulteriore dei fondi FSC, la ripartizione è aggiornata per Cagliari, che conta circa 7 mila alloggi, a oltre 111 milioni di euro che comprendono anche il progetto di Sant’Elia, per Sassari, con circa 6.550 alloggi, a 73 milioni, per Carbonia-Iglesias con circa 4.320 alloggi, a 48 milioni, a Nuoro con circa 3.510 alloggi, a 39 milioni e per Oristano, che conta circa 2.500 alloggi, a 28 milioni euro.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Sardegna –

(ITALPRESS).