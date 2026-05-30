CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I membri della squadra di pulizia trasferiscono oggetti galleggianti recuperati da un’imbarcazione a un camion dei rifiuti nella contea di Wushan, nella municipalità sudoccidentale cinese di Chongqing, il 29 maggio 2026.

Ogni anno, durante la stagione delle piene e il periodo di stoccaggio dell’acqua, un gran numero di oggetti galleggianti, come rami e detriti, viene trascinato dal corso superiore del fiume Yangtze nell’area del bacino delle Tre Gole. Se non vengono rimossi in tempo, potrebbero influire sulla navigazione e rappresentare un rischio per la qualità dell’acqua del bacino. La contea di Wushan, situata nell’area del bacino, ha istituito nel 2003 una squadra di pulizia per affrontare il problema.

Oggi la squadra opera con 50 addetti, oltre 10 imbarcazioni meccanizzate per la raccolta dei rifiuti e grandi navi di trasferimento. La squadra sta compiendo ogni sforzo per garantire acque sicure e pulite alle aree a valle.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).