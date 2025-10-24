PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le raccomandazioni del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) per la formulazione del 15esimo piano quinquennale delineano i principali obiettivi di sviluppo economico e sociale in sette aree, ha detto venerdì un funzionario.

Han Wenxiu, vicedirettore esecutivo dell’Ufficio del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici, ha rilasciato queste dichiarazioni in una conferenza stampa.

Secondo Han, gli obiettivi principali sono ottenere risultati significativi nello sviluppo di alta qualità; miglioramenti sostanziali nell’autosufficienza e nella forza scientifica e tecnologica; nuovi progressi nell’approfondimento delle riforme in modo globale; notevoli progressi culturali ed etici in tutta la società; ulteriori miglioramenti nella qualità della vita; nuovi importanti passi avanti nel portare avanti la Beautiful China Initiative e ulteriori progressi nel rafforzamento dello scudo di sicurezza nazionale.

Il 20esimo Comitato Centrale del PCC ha convocato la sua quarta sessione plenaria a Pechino da lunedì a giovedì. Secondo un comunicato della sessione rilasciato giovedì, i partecipanti della sessione hanno deliberato e adottato le Raccomandazioni del Comitato centrale del PCC per la formulazione del 15esimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale.

