HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (Biuh) quest’anno dovrebbe vedere l’iscrizione di 800 studenti da 25 province, regioni autonome e municipalità della Cina, secondo l’ufficio ammissioni della BiUH.

La Biuh, un campus istituito dalla Hochschule Bielefeld University of Applied Sciences and Arts (Hsbi) della Germania, è la prima istituzione indipendente gestita da un’università straniera nella Cina continentale.

Sabato scorso, l’università, situata nella città di Danzhou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha organizzato l’Open Day 2026 del campus e una sessione informativa sulle ammissioni universitarie. Molti studenti delle scuole superiori e genitori provenienti da Pechino, Shanghai, Hainan e altri luoghi della Cina hanno partecipato all’evento.

“Questo evento non solo offre un’importante opportunità per mostrare i nostri risultati nel campo dell’istruzione, ma funge anche da piattaforma di dialogo, scambio e comprensione reciproca”, ha dichiarato Ingeborg Schramm-Wölk, presidente della Biuh.

La donna ha osservato che l’università è impegnata a servire da ponte tra i sistemi educativi di Cina e Germania, ponendo gli studenti al centro della propria missione e promuovendo al contempo la profonda integrazione tra apprendimento teorico e competenze pratiche per coltivare talenti di alta qualità, orientati all’applicazione, con prospettive internazionali e capacità innovative.

La Biuh ha registrato le iscrizioni dei suoi primi studenti nel 2023, segnando la prima volta in cui la Cina ha consentito a un’università straniera di operare in modo indipendente senza un partner locale. Attualmente offre sette corsi di laurea, tra cui Scienze e tecnologie informatiche, Tecnologie digitali, Ingegneria industriale, Ingegneria logistica, Ingegneria elettrica, Ingegneria del software e Amministrazione aziendale.

Nell’aprile 2018, la Cina ha annunciato piani per trasformare Hainan in una zona pilota di libero scambio, con una visione di lungo termine per renderla un porto di libero scambio con caratteristiche cinesi. Un piano generale pubblicato due anni dopo puntava a trasformare l’isola di Hainan in un porto di libero scambio di alto livello e con influenza globale entro il 2050.

In base al piano, alle università e agli istituti professionali stranieri di alto livello nei settori della scienza, dell’ingegneria, dell’agricoltura e della medicina è consentito operare in modo indipendente nel Porto di libero scambio (Ftp) di Hainan.

Ad oggi, Hainan ha avviato partenariati con 48 università nazionali e straniere, e ha ottenuto l’approvazione di due campus gestiti in modo indipendente da università straniere e per 26 istituzioni e programmi di istruzione superiore sino-stranieri, secondo il dipartimento provinciale dell’istruzione.

(ITALPRESS).