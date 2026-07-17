Cina: forum nello Yunnan esplora nuove vie per la comunicazione globale (1)

XISHUANGBANNA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli ospiti intervengono alla quinta edizione del Forum internazionale sulla comunicazione dello Yunnan nella prefettura autonoma Dai di Xishuangbanna, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 16 luglio 2026. Il forum ha preso il via qui ieri, riunendo esperti, operatori mediatici e rappresentanti di istituzioni competenti provenienti dalla Cina e dall’estero per esplorare nuovi meccanismi e percorsi per la comunicazione internazionale. Durante l’edizione di quest’anno è stato pubblicato un rapporto dello Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua, dal titolo “Vivere in armonia con la natura: la civiltà ecologica alla base del santuario cinese degli elefanti selvatici”. Il rapporto offre un’analisi approfondita della pratica cinese di protezione degli elefanti selvatici e riassume esperienze e spunti per perseguire una modernizzazione caratterizzata dalla coesistenza armoniosa tra uomo e natura.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).