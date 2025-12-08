SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Fondo Monetario Internazionale lunedì ha avviato ufficialmente le operazioni del suo centro regionale a Shanghai, guidato da Johannes Wiegand, economista dell’FMI, in qualità di direttore.

Come centro regionale istituito dal Fondo a livello globale, il Centro dovrebbe rafforzare il coinvolgimento dell’FMI nella regione dell’Asia-Pacifico, secondo una dichiarazione del Fondo stesso. Il Centro fungerà da hub per promuovere la ricerca e la condivisione di conoscenze utili a orientare le politiche in aree rilevanti per i Paesi emergenti e a medio reddito, riporta la dichiarazione. Mira inoltre ad approfondire il dialogo e la comunicazione tra i Paesi membri, le istituzioni regionali e altri stakeholder della regione.

