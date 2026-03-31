Cina-Finlandia: inaugurata nuova rotta aerea Pechino-Helsinki per rafforzare legami

HELSINKI (FINLANDIA) (XINHUA/ITALPRESS) – I rappresentanti dei settori dell’aviazione, del turismo e degli affari ieri hanno espresso grandi aspettative sul fatto che la nuova rotta diretta della China Southern Airlines tra Pechino e Helsinki stimolerà il turismo, i legami commerciali e gli scambi tra Cina e Finlandia.

Queste osservazioni sono state formulate nel corso di un evento ospitato dalla China Southern Airlines a Helsinki, un giorno dopo il successo del volo inaugurale diretto tra la capitale cinese e quella finlandese.

All’evento hanno partecipato quasi 200 ospiti, tra cui rappresentanti della China Southern Airlines, dell’operatore aeroportuale finlandese Finavia, dell’ente nazionale finlandese per il turismo Visit Finland, dell’ambasciata cinese in Finlandia, delle autorità locali, dei media e dei settori dei viaggi e degli affari.

Intervenendo all’evento, Zeng Yongchao, vice presidente esecutivo della China Southern Air Holding Company, ha affermato che la nuova rotta renderà più agevoli i viaggi tra i due Paesi, ampliando le opportunità commerciali e turistiche e offrendo ai passeggeri un’esperienza più comoda e confortevole.

La rotta, inaugurata domenica e operata con aeromobili a fusoliera larga Boeing 787, sarà inizialmente in funzione tre volte a settimana, prima di passare a un servizio giornaliero a partire dal 20 giugno, ha affermato Zeng, osservando che essa collega non solo Helsinki e Pechino, ma anche la Finlandia con il più ampio mercato cinese.

L’amministratore delegato di Finavia, Kimmo Maki, ha dichiarato che la rotta offrirà ai viaggiatori europei un collegamento rapido ed efficiente con Pechino e, successivamente, con altre parti della Cina e dell’Asia, contribuendo al tempo stesso ad attirare più visitatori cinesi in Finlandia.

Teemu Ahola, direttore delle operazioni internazionali di Visit Finland, ha affermato che il collegamento diretto era atteso da tempo e sosterrà non solo il turismo, ma anche il commercio, gli scambi culturali e più in generale i legami bilaterali.

Ahola ha affermato che i turisti cinesi rappresentano da tempo una fonte importante per l’industria turistica finlandese, aggiungendo che i pernottamenti dei turisti cinesi in Finlandia sono aumentati del 20% lo scorso anno, arrivando a quasi 250.000.

Chen Huixin, incaricato d’affari ad interim presso l’ambasciata cinese in Finlandia, ha affermato che il collegamento diretto tra le due capitali immetterà nuovo slancio negli scambi bilaterali, mentre quest’anno Pechino e Helsinki celebrano il 20esimo anniversario di gemellaggio tra le due città.

(ITALPRESS).