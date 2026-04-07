PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha registrato una media di 2,26 milioni di viaggi in entrata e in uscita al giorno durante le recenti vacanze per la Festa di Qingming, con un aumento del 9,1% su base annua, secondo quanto dichiarato oggi dell’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).

Durante i tre giorni di festività, iniziati il 4 aprile, le autorità cinesi preposte al controllo delle frontiere hanno gestito quasi 6,78 milioni di viaggi transfrontalieri, secondo quanto riferito dall’amministrazione.

Il numero di questi viaggi compiuti da stranieri ha raggiunto quota 843.000, con un aumento del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha affermato la NIA, aggiungendo che 319.000 stranieri hanno fatto il loro ingresso nel Paese usufruendo delle politiche di esenzione dal visto, con un aumento del 30,7% su base annua.

(ITALPRESS).