URUMQI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un treno merci Cina-Europa carico di beni di prima necessità e componenti elettronici è partito all’inizio di questa settimana dall’interporto ferroviario di Horgos, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina, diretto a Malaszewicze, in Polonia, portando il numero di questi treni transitati dall’interporto quest’anno a superare quota 8.000, traguardo che rispetto al 2024 è stato raggiunto con 40 giorni di anticipo.

Le dogane di Horgos hanno dichiarato mercoledì che l’interporto ha registrato una crescita costante nella gestione di treni merci, con una media giornaliera di oltre 27 treni dall’inizio del 2025.

I treni vengono sempre più utilizzati per trasportare merci dai poli manifatturieri cinesi, come il delta del fiume Yangtze e il delta del fiume delle Perle, verso i mercati dell’Asia centrale e dell’Europa, hanno aggiunto le dogane.

Il servizio ferroviario Cina-Europa (Asia centrale) offre vantaggi distintivi, tra cui tempi di transito più rapidi rispetto al trasporto marittimo, costi inferiori rispetto al trasporto aereo e

una programmazione stabile, guadagnandosi un forte riconoscimento da parte dei clienti, ha affermato Li Qing, responsabile commerciale di un’azienda locale di spedizioni internazionali.

L’efficienza dell’interporto è migliorata in modo significativo, con i tempi di sdoganamento delle importazioni che sono stati ridotti da due o tre giorni a meno di 16 ore, mentre la lavorazione delle esportazioni è stata ridotta da sei ore a una sola.

In totale, oltre 50.000 treni merci Cina-Europa (Asia centrale) sono transitati attraverso l’interporto di Horgos, operando su 90 tratte e raggiungendo 46 città e regioni in 18 Paesi.

