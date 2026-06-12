Al Gp di Catalogna presentato il libro “Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un numero può essere un traguardo. Ma nella Formula 1 un numero può diventare una storia: di piloti e ingegneri, di rischi e scelte, di pubblico e rituali collettivi, di ricerca e precisione. La presentazione del libro “Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del Mondo di F1”, a cura della Fondazione Pirelli e pubblicato da Marsilio Arte, si è svolta oggi nella Conference Room del circuito di Barcellona-Catalogna, nell’ambito del Gran Premio 2026. Il volume celebra le 500 gare di Pirelli nel Mondiale attraverso un grande racconto per immagini e testi con materiali provenienti dall’Archivio Storico Pirelli. L’evento si è tenuto alla presenza di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli e presidente della Fondazione Pirelli; Stefano Domenicali, presidentE & ceo di Formula 1; H. E. Mohammed Ben Sulayem, presidente Fia, intervenuto con un videomessaggio; Jean Todt, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale; e Nick Heidfeld, ex pilota di Formula 1, con la moderazione del giornalista Tom Clarkson.

Durante l’evento, gli interventi dei relatori hanno offerto una riflessione sul mondo della Formula 1 e sul rapporto di Pirelli con il motorsport, ciascuno portando la propria testimonianza ed esperienza. Ne è emerso un viaggio che attraversa epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici, raccontando la Formula 1 come potente forma di immaginario contemporaneo e come storia di industria, innovazione e cultura visiva, che si apre ai capitoli futuri con la stessa passione che ne ha segnato gli esordi. Il libro si inserisce nel 75° anniversario del Campionato del Mondo di Formula 1 e ricostruisce una storia dentro la storia: quella che inizia a Silverstone il 13 maggio 1950, in contemporanea con la nascita del Mondiale, e che vede Pirelli presente lungo una traiettoria articolata in tre grandi fasi (1950-1958; 1981-1991 e dal 2011 in avanti come Global Tyre Partner del Fia Formula 1 World Championship). Accanto ai protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici che rendono possibile ogni Gran Premio. Un universo professionale decisivo nella costruzione della competizione.

A rendere unico il volume è un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone: una sezione contemporanea che, nell’anno dell’anniversario, costruisce un ponte visivo tra memoria e futuro. La parte finale del volume raccoglie dashboard e infografiche: chilometri, vittorie, record e statistiche che condensano decenni di competizioni e restituiscono, in forma essenziale, la dimensione numerica di uno sport totale.

– foto ufficio stampa Pirelli –

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