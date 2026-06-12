Suzuki firma la Maglia Bianca del Giro Next Gen 2026

MILANO (ITALPRESS) – Suzuki moto conferma il proprio legame con il mondo delle due ruote e dei grandi eventi sportivi firmando la Maglia Bianca del Giro Next Gen, il simbolo che premia il miglior giovane della competizione dedicata ai talenti emergenti del ciclismo internazionale. La corsa, organizzata da Rcs Sport & Events in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana (Fci) è considerata il più importante banco di prova per i campioni di domani, vedrà al via i migliori Under 23 del panorama mondiale e si svolgerà dal 14 al 21 giugno, con partenza da Reggio Calabria e arrivo a L’Aquila.

“Il Giro Next Gen, punto di partenza per i giovani talenti internazionali under 23, condivide con Suzuki l’obiettivo di sostenere e valorizzare le nuove generazioni – sottolinea una nota -. La presenza del logo Suzuki Moto sulla Maglia Bianca testimonia la volontà del marchio di investire nel futuro, supportando gli atleti che rappresentano il domani di questo sport. Un impegno che riflette valori condivisi da Suzuki: passione, determinazione, spirito di sacrificio e ricerca continua del miglioramento”.

“L’impegno sostenibile di Suzuki – prosegue la nota – trova una concreta espressione nel Suzuki Bike Day, l’evento ideato dalla Casa di Hamamatsu per promuovere una mobilità inclusiva, uno stile di vita attivo e il benessere delle persone e del pianeta. Giunto alla sua sesta edizione, il Suzuki Bike Day coinvolge ogni anno migliaia di appassionati lungo percorsi aperti a ciclisti di ogni livello, valorizzando la bicicletta come strumento di aggregazione, divertimento e rispetto dell’ambiente. Attraverso questa iniziativa, Suzuki conferma il proprio impegno nella diffusione di una cultura della mobilità responsabile e dei valori autentici dello sport, unendo alla dimensione sportiva anche una forte attenzione al sociale.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Dynamo Camp ETS, realtà che offre programmi di Terapia Ricreativa Dynamo® a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie. L’appuntamento con il Suzuki Bike Day #6 è in programma il 20 giugno al Misano World Circuit, dove Davide Cassani, dirigente sportivo ed ex ct della nazionale di ciclismo e numerosi atleti delle Federazioni: Fic, Fir, Fisg, Fipsas, Fitri saranno tra i protagonisti della manifestazione”.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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